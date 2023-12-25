Fırat Aydunus'tan bomba kehanet! Süper Kupa finalini yönetecek hakemin ismini verdi

Süper Lig'in 18 haftasında oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin 0-0 sonuçlanmasının ardından gözler Süper Kupa finaline çevrildi.

SÜPER KUPA FİNALİ ARABİSTAN'DA

İki ezeli rakip, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç için flaş bir hakem iddiası geldi.

FIRAT AYDINUS İSİM VERDİ

Süper Lig'in eski hakemi Fırat Aydınus, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini söyledi. Aydunus, daha önce Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yöneten Atilla Karaoğlan'ı doğru tahmin etmişti.