Fırat Aydınus'tan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Arda Kardeşler için bomba iddia

Trabzonspor'un Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçta hakem Arda Kardeşler'in verdiği karar büyük tartışma yaratmıştı. Karşılaşmada Bordo-Mavililer'in hızlı kullandığı faul sonrası gole gidecek pozisyonu durduran Kardeşler, hem kulüplerden hem de futbol kamuoyundan yoğun eleştiri aldı.

Tüm bu yaşananlar gündemdeki sıcaklığını korurken, Eski hakem Fırat Aydınus'tan hakem Arda Kardeşler ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

"DÜDÜĞÜNÜ ASMASI YÖNÜNDE KARAR ALINMIŞ"

Aydınus konuya ilişkin olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla Arda Kardeşler'in düdüğünü asması yönünde karar alınmış ve kendisine söylenmiş." ifadelerini kullandı.

Aydınus ayrıca, "Bununla birlikte TFF Başkanı tarafından Ferhat Gündoğdu'nun istifası talep edilmiş.. Gündoğdu ise sözleşme hükümlerini dile getirmiş" dedi.

NE OLACAK?

TFF'nin, hem Arda Kardeşler hem de Ferhat Gündoğdu konusundaki gelişmeleri kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor.

İşte Aydınus'un o paylaşımı;