Fırat Arslan, Erzurum'da destekçilerini ziyaret etti

Haftalarca Erzurum'da hazırlandığı Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonası'nda Bosna-Hersekli rakibi Edin Puhalo'yu yenerek altın kemerin sahibi olan Fırat Arslan, vefa örneği gösterdi ve kendine destek olanları tek tek ziyaret etti.

Fırat Arslan, Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonası maçında Bosnalı Edin Puhalo'yu teknik nakavtla mağlup ederek en yaşlı şampiyon olarak ringlere veda etmişti. Şampiyon boksör, vefa örneği göstererek, Erzurum'da kendisine destek olanları tek tek ziyaret ederek, teşekkür etti. Erzurum'da zorlu ve çetin bir hazırlık dönemi geçiren Arslan, "8 hafta burada çalıştım. O zaman bana destek olanlara şampiyonluk kemeri ile birlikte döneceğimi ve Erzurum'u asla unutmayacağımı söylemiştim. Allah'a şükür kemer ve şampiyonluk sözünü tutarak bana Erzurum'da hem kapılarını hem de yüreklerini açan insanlarla bir kez daha buluştum. Onları çok seviyorum" dedi.

Fırat Arslan'a çocukluğundan bu yana hayran olduğunu ifade eden spor salonu işletmecisi Ahmet Dursunoğlu, böyle efsane bir ismin yanında olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Fırat Arslan, Erzurum'da bir kamp dönemi geçirmek ve salonumuzda çalışmak istedi. Biz de memnuniyetle bunu kabul ettik. Kendisinin sekiz haftalık çalışma sürecinde dinamizmini, enerjisini ve hırsını yakından takip ettik, gördük. Bu hırsı ve dinamizmi genç sporcularımıza bir model, bir örnek olarak gösterilmesi gerekiyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizlere geldi, salonumuza şeref verdi. Memleketimize, şehrimize şeref verdi. Dünya şampiyonu oldu. Kendisini çok tebrik ediyorum. Çok sağ olsun" diye konuştu. - ERZURUM