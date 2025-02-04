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FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Erciyes'te 15-16 Mart'ta Düzenlenecek

FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Erciyes'te 15-16 Mart'ta Düzenlenecek
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FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı, Erciyes Kayak Merkezi'nde 15-16 Mart'ta düzenlenecek yarış için Vadistanbul'daki Radisson Collection Otel'de yapıldı. 12 ülkeden 40 sporcunun katılacağı organizasyon, Türkiye'nin turizm ve spor alanındaki tanıtımına önemli katkı sağlayacak.

FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı, Erciyes Kayak Merkezi'nde 15-16 Mart'ta düzenlenecek yarış için Vadistanbul'daki Radisson Collection Otel'de yapıldı. 12 ülkeden 40 sporcunun katılacağı organizasyon, Türkiye'nin turizm ve spor alanındaki tanıtımına önemli katkı sağlayacak.

FIM DÜNYA KAR MOTOSİKLETİ ŞAMPİYONASI'NIN TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX Türkiye ) tanıtım toplantısı, Vadistanbul'daki Radisson Collection Otel'de gerçekleşti. Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olan Erciyes, 15-16 Mart tarihlerinde şampiyonaya ev sahipliği yapacak. Finlandiya'nın ardından ikinci ayak olarak Erciyes'te gerçekleştirilecek olan yarış, erkekler ve kadınlar kategorilerinde düzenlenecek. Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Kanada ve ABD başta olmak üzere 12 ülkeden 40'a yakın kar motosikleti sporcusunun katılması bekleniyor. Şampiyonanın bu yıl, TV yayınlarıyla 86 ülkeye ulaşması hedefleniyor.

FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Erciyes'te 15-16 Mart'ta Düzenlenecek

KAYSERİ'DEN GÜÇLÜ DESTEK

Tanıtım toplantısına; Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetinsaya ve çok sayıda davetli katıldı.

MEHMET SADIK VEFA: "SPOR TURİZMİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, "Federasyon olarak sadece yarış düzenlemiyoruz, spor turizmi kapsamında ülkemizin değerlerini tüm dünyaya tanıtıyoruz. Geçen yıl üç dünya şampiyonasına ev sahipliği yapan tek federasyon olduk. Bu yıl da benzer organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Amacımız, genç sporcular yetiştirip, Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmak" dedi.

HAMDİ ELCUMAN: "ERCİYES'İ DÜNYAYA TANITIYORUZ"

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes'in geçmişi ve gelişimi hakkında bilgi vererek, "Erciyes, 2005'te Büyükşehir Belediyesi sınırlarına katıldığında, kayak merkezi olma yolunda hızla gelişti. Bizim tek görevimiz Erciyes'i yönetmek ve dünyaya tanıtmaktır. Bu organizasyon da bu amaca hizmet edecektir" şeklinde konuştu.

FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Erciyes'te 15-16 Mart'ta Düzenlenecek

MURAT CAHİD CINGI: "KAYAK MERKEZLERİNİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Türkiye'deki dağların kayak merkezleriyle donatılmasının önemine değinerek, "Erciyes, sadece kayak değil, 360 derece tüm sporların merkezi oldu. Erciyes'i dünyaya tanıtarak, Türkiye'nin diğer dağlarında da kayak merkezleri açmayı hedefliyoruz" dedi.

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ: "ERCİYES TURİZMİNİ 12 AYA YAYMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'teki turizmi 12 aya yayma hedefini vurgulayarak, "Erciyes'te uluslararası standartlarda güvenlik ve hizmet sunuyoruz. FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız. Bu şampiyona, şehrimizi ve ülkemizi tanıtmak için büyük bir fırsat" şeklinde konuştu.

Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Spor
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