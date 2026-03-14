Film sahnesi gibi! Maça verilen mola bu kez iftar için değil atılan füzeler için

Irak Ligi'ndeki Erbil-Al Minaa maçı, füze saldırıları nedeniyle yaklaşık 45 dakika durdu. Füze saldırılarının tamamlanmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti. Maçı Erbil, 3-2 kazandı.

Irak Premier Ligi'nde oynanan Erbil SC - Al Minaa karşılaşması, bölgedeki gerilimlerin futbola yansıdığı dramatik anlara sahne oldu.

MÜCADELEYE 45 DAKİKA FÜZE MOLASI

Erbil'deki Franso Hariri Stadyumu'nda oynanan maç, yaklaşık 45 dakika süren bir kesintiye uğradı. Bölgeye yönelik füze saldırıları nedeniyle hakem, oyuncuların ve tribündeki taraftarların güvenliği için müsabakayı durdurdu. Yaklaşık 45 dakikalık beklemenin ardından bölgedeki tehditlerin azalması üzerine mücadele kaldığı yerden devam etti.

MAÇI EV SAHİBİ ERBİL KAZANDI

Maçın ikinci yarısında tempolu bir oyun ortaya çıkarken, Erbil ev sahibi avantajını iyi değerlendirdi ve kritik gollerle öne geçti. Mücadele 3-2 Erbil'in üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Erbil, ligdeki konumunu güçlendirirken; Al Minaa ise zorlu deplasmandan puanla ayrılamadı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Allah idrak gücü versin. Müslüman saldırıyı halen görmüyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

