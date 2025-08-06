Filistin'in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze'de insani yardım beklerken öldürüldü

Filistin'in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze'de insani yardım beklerken öldürüldü
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Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid'in İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında öldürüldüğü belirtildi. Yapılan açıklamada, Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu." denildi.

Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında öldürüldü.

İNSANİ YARDIM BEKLERKEN ŞEHİT OLDU

Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.

MİLLİ TAKIMDA 24 MAÇA ÇIKTI

Gazze doğumlu, evli ve 5 çocuğu bulunan 41 yaşındaki Al-Obaid, Filistin futbolu tarihinin en parlak yıldızlarından biri olarak gösteriliyordu. Filistin Milli Takımı formasıyla 24 resmi maça çıkan eski futbolcu, 2 gol attı.

193 FİLİSTİNLİ AÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜ

İsrail saldırıları dışında Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler de artıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 96'sı çocuk olmak üzere 193 Filistinli açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
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