Filistin paylaşımı başını yaktı! Nice forması giyen futbolcuya 8 ay hapis cezası
Fransa'da Nice futbol kulübünde oynayan Youcef Atal, Filistin'e destek paylaşımı yapması nedeniyle "dini gerekçelerle nefreti körüklemek" suçundan 8 ay ertelenmiş hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırıldı. 27 yaşındaki Cezayirli futbolcu, paylaşımının ardından kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Fransa'da Nice forması giyen Youcef Atal, Filistin paylaşımı nedeniyle "dini gerekçelerle nefreti körüklemek" suçundan Nice Ceza Mahkemesi tarafından 8 ay ertelenmiş hapis cezası ve 45 bin euro para cezasına çarptırıldı.
KADO DIŞI KALMIŞTI
27 yaşındaki Cezayirli futbolcu, Filistin için yaptığı paylaşım sonrası kulübü Nice tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.
8 AY HAPİS CEZASI
Nice Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Atal'a "dini gerekçelerle nefreti körüklemek" suçu işlendiği kararı verildi. Atal'a 8 ay ertelemeli hapis cezası ve 45 bin euro para cezası verildi. Atal'ın 10 gün içinde cezayı temyize götüreceği belirtildi.