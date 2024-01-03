Filistin paylaşımı başını yaktı! Nice forması giyen futbolcuya 8 ay hapis cezası

Fransa'da Nice forması giyen Youcef Atal, Filistin paylaşımı nedeniyle "dini gerekçelerle nefreti körüklemek" suçundan Nice Ceza Mahkemesi tarafından 8 ay ertelenmiş hapis cezası ve 45 bin euro para cezasına çarptırıldı.

KADO DIŞI KALMIŞTI

27 yaşındaki Cezayirli futbolcu, Filistin için yaptığı paylaşım sonrası kulübü Nice tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

8 AY HAPİS CEZASI

Nice Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Atal'a "dini gerekçelerle nefreti körüklemek" suçu işlendiği kararı verildi. Atal'a 8 ay ertelemeli hapis cezası ve 45 bin euro para cezası verildi. Atal'ın 10 gün içinde cezayı temyize götüreceği belirtildi.