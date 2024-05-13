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Filenin Sultanları, VNL'de mücadele edecek kadrosunu açıkladı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı. İlk hafta maçları Antalya'da yapılacak.

FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edecek olan Filenin Sultanları'nda kadro açıklandı. Antalya'da oynanacak olan ilk hafta maçları 14-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Dünya 1 numarası, FIVB Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 yılı milli takım sezonunu Antalya'da açıyor. Milliler, VNL Antalya etabında; Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa'yla mücadele edecek. Bu seneki ilk sınavını VNL'de verecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma yapacak.

Filenin Sultanları, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş

VNL'nin ilk haftasında maçların programı şöyle:

15 Mayıs Çarşamba

20.00 Japonya-Türkiye

16 Mayıs Perşembe

20.00 Hollanda-Türkiye

18 Mayıs Cumartesi

20.00 İtalya-Türkiye

19 Mayıs Pazar

20.00 Fransa-Türkiye - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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