A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde ilk maçına yarın çıkacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi ilk maçında yarın Dominik Cumhuriyeti'ne karşı oynayacak. Brezilya'daki etapta ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile de mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak ay-yıldızlı ekip, başkent Brasilia'da oynanacak mücadeleye TSİ 19.00'da çıkacak.

Filenin Sultanları, Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek.

Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ne karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, geçen yıl oynanan FIVB Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti 3-0 yenmişti. Milli takım rakibi karşısındaki son yenilgisini ise 2021 yılında VNL maçında 3-1'lik skorla almıştı.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın Brezilya etabı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
