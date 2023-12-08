Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri, 2024 Voleybol Milletler Ligi'nin farklı haftalarında Antalya, ABD, Hong Kong, Japonya ve Slovenya'da mücadele edecek.

Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri, Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek

Filenin Sultanları, 14-19 Mayıs 2024 tarihlerinde Antalya'da mücadele edecek

İSTANBUL,

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi (VNL)'nin ilk haftasına hem kadınlarda hem erkeklerde Antalya'da ev sahipliği yapacak.

Son şampiyon dünya 1 numarası Filenin Sultanları, 14-19 Mayıs 2024 tarihlerinde Antalya'da mücadele edecek. Millilerimizin yer aldığı VNL'nin ilk haftasında İtalya, Polonya, Japonya, Almanya, Bulgaristan ve Fransa takımları yer alacak.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında karşılaşmalarını ABD'de Arlington'da oynayacak. Millilerin ikinci hafta grubunda ABD, Polonya, Sırbistan, Almanya, Kanada, Bulgaristan ve Güney Kore takımları yer alacak.

Millilerimiz, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında ise 11-16 Haziran 2024 tarihleri arasında karşılaşmalarını Hong Kong'ta oynayacak. Filenin Sultanlarının üçüncü hafta grubunda Çin, Brezilya, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Almanya, Tayland ve Bulgaristan takımları yer alacak.

Tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde boy gösterecek olan Filenin Efeleri ise 21-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Antalya'da mücadele edecek. Millilerimizin yer aldığı ilk haftada Polonya, ABD, Slovenya, Fransa, Hollanda, Kanada ve Bulgaristan takımları yer alacak.

Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 4-9 Haziran 2024 tarihleri arasında karşılaşmalarını Japonya'da oynayacak. Millilerin ikinci hafta grubunda Japonya, Brezilya, Polonya, Slovenya, İran, Almanya ve Bulgaristan takımları yer alacak.

Millilerimiz, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında ise 27 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihlerinde karşılaşmalarını Slovenya'da oynayacak. Filenin Efeleri'nin üçüncü hafta grubunda Slovenya, Polonya, İtalya, Arjantin, Sırbistan, Küba ve Bulgaristan takımları yer alacak.