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Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları'ndaki maç takvimi açıklandı

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27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek olan Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç takvimi açıklandı. İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile birlikte C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Hollanda'ya karşı oynayacak.

Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

RAKİPLERİMİZ İTALYA, HOLLANDA VE DOMİNİK CUMHURİYETİ

Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

MAÇ TAKVİMİ

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

29 Temmuz Pazartesi

10.00: Türkiye-Hollanda

1 Ağustos Perşembe

10.00: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos Pazar

10.00 : Türkiye-İtalya

Kaynak: Haberler.com / Spor

Dominik Cumhuriyeti Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları Hollanda Voleybol İtalya Fransa Paris Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Mehmet Serhat:

Ne sultanı be!!

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Sinan Bulduk:

Tamamen israf , boşuna gitmesinler..

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Gjerj Kastoroiti:

olur mu öle sey Ebrar abileri uçak isticek özel reklam yapcaklar storyler vs vs başarı insanı olgunlastirir bunlar şımarık

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Gjerj Kastoroiti:

reklam güzelleri gruptan çıkar sonra adios

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2
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