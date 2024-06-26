Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları'ndaki maç takvimi açıklandı
27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek olan Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç takvimi açıklandı. İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile birlikte C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Hollanda'ya karşı oynayacak.
Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.
RAKİPLERİMİZ İTALYA, HOLLANDA VE DOMİNİK CUMHURİYETİ
Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.
MAÇ TAKVİMİ
Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:
29 Temmuz Pazartesi
10.00: Türkiye-Hollanda
1 Ağustos Perşembe
10.00: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos Pazar
10.00 : Türkiye-İtalya