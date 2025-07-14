Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile eşleşti. Sultanlar, Japonya'yı elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle final mücadelesi verecek.

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde başarılı bir performans gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.

RAKİBİMİZ JAPONYA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final turunda Japonya ile eşleşti. Filenin Sultanları, çeyrek finalde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak. Türkiye-Japonya müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Polonya'da bulunan Atlas Arena'da oynanacak. Milliler, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya- Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Diğer eşleşmeler şu şekilde:

  • İtalya - ABD
  • Polonya - Çin
  • Brezilya - Almanya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
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