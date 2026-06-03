A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Brezilya etabındaki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.
SALON: Arena Nilson Nelson
HAKEMLER: Nathan Mahaven (ABD), Borroto Iglesias Ricardo (KÜBA)
DOMİNİK CUMHURİYETİ: Pena, Gonzalez, Tapia, Heredia, J. Martinez, Marte, Castillo (L) (Rodrigez, de la Rosa, L. Martinez (L), Alonzo, Matos)
TÜRKİYE: Dilay Özdemir, Yaprak Erkek, Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, İlkin Aydın, Deniz Uyanık, Eylül Akarçeşme (L) (Buse Ünal, Beren Yeşilırmak, Saliha Şahin, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Melis Yılmaz (L), Aylin Uysalcan)
SETLER: 25-17, 20-25, 16-25, 25-23, 11-15
SÜRE: 118 dakika
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, Brezilya etabındaki ikinci maçında yarın saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.