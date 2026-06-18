Filenin Sultanları, Fransa'yı 3-0 mağlup etti

SALON: Ankara Spor

HAKEMLER: Nicolas Casado (Arjantin), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

TÜRKİYE: Sinead Jack, İlkin Aydın, Melissa Vargas, Elif Şahin, Gizem Örge (L) Berka Buse Özden, Saliha Şahin (Eylül Akarçeşme, Cansu Özbay, Defne Başyolcu, Hande Baladın)

FRANSA: Elouga, Rotar, Selosse, Ndiaye, Gelin (L), Cazaute, Sylves (Jaegy, Depie, Schalk, Stojiljkovic)

SETLER: 25-17, 25-23, 25-20

SÜRE: 90 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2'nci haftasının 2'nci karşılaşmasında Fransa'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada 1'inci set 25-17, 2'nci set 25-23, 3'üncü set ise 25-20 sona erdi. Filenin Sultanları, Ankara etabındaki 3'üncü maçında 20 Haziran Cumartesi saat 19.30'da Almanya ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı