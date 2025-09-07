Haberler

Filenin Sultanları Dünya İkincisi Oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan Filenin Sultanları'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde rakibi İtalya karşısında büyük bir mücadele vererek turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bu önemli başarıyla millilerimiz, Türk voleybolunun gücünü tüm dünyaya göstermiş ve ülkemizi gururla temsil etmiştir. Filenin Sultanları'nın gelecek nesillere de ilham kaynağı olacak bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
