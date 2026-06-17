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Filenin Sultanları, Belçika'yı 3-0 mağlup etti

Filenin Sultanları, Belçika'yı 3-0 mağlup etti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. hafta maçında Belçika'yı Ankara'da 3-0 yenerek galibiyet elde etti.

Belçika : 3-0

Mikail KARAMAN / ANKARA, -

SALON: Ankara Arena Spor Salonu

HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Karina Mirkova (Rusya)

TÜRKİYE: Sinead Jack Kısal, İlkin Aydın, Melissa Vargas, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Kermen Aksoy, Gizem Örge (L) (Buse Özden, Defne Başyolcu, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladin)

Başantrenör: Daniele Santarelli

BELÇİKA: Pauline Martin, Nathalie Lemmens, Britt Herbots, Nel Demeyer, Britt Franson, Elise Van Sas, Britt Rampelberg (L) (Sear Bertels, L. Negeles, Tea Radovic, Janne Deleu, Anna Koulberg, Flore Maes)

Başantrenör: Kris Vansnick

SETLER: 25-14, 25-13, 25-23

SÜRE: 82 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2'nci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2'nci hafta ilk karşılaşmasında Belçika'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmada 1'inci set 25-14, 2'nci set 25-13, 3'üncü set ise 25-23 sona erdi.

Filenin Sultanları, Ankara etabındaki 2'nci maçında 18 Haziran Perşembe günü saat 19.30'da Fransa ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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