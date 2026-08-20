Filenin Sultanları 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Zirveyi Hedefliyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 21 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek. İstanbul'un yanı sıra Çekya'nın Brno, Azerbaycan'ın Bakü ve İsveç'in Göteborg kentlerinde oynanacak karşılaşmaların ardından şampiyonun belli olacağı organizasyonda Türkiye, ev sahibi olmanın avantajıyla üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu hedefleyecek.

2023 yılında elde ettiği Avrupa şampiyonluğunun ardından 2026'ya da iddialı başlayan ay-yıldızlı ekip, bu yıl Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) mutlu sona ulaşarak Avrupa Şampiyonası öncesinde önemli bir başarıya imza attı. Türkiye, Avrupa'da da şampiyon olması halinde 2023'teki başarıyı yeniden yaşayarak aynı yıl içerisinde hem VNL hem de Avrupa Şampiyonası kupasını kazanmış olacak.

TÜRKİYE SON 4 ORGANİZASYONDA DA KÜRSÜDE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda son yıllarda istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Milliler, katıldığı son dört organizasyonun tamamında madalya kazanmayı başardı. Türkiye, 2017 ve 2021'de bronz, 2019'da gümüş, 2023'te ise altın madalyanın sahibi oldu. Ay-yıldızlı ekip ayrıca son beş Avrupa Şampiyonası'nın tamamında yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

KADRO BELLİ OLDU

2026 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu da açıklandı.

TVF tarafından duyurulan kadroda şu isimler yer aldı:

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

İstanbul'da oynanacak karşılaşmalarla Avrupa Şampiyonası serüvenine başlayacak Filenin Sultanları, organizasyonun final bölümünün de Türkiye'de gerçekleştirilmesiyle birlikte taraftar desteğini arkasına alarak kupayı bir kez daha kazanmayı amaçlıyor.

Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

21 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Almanya

28 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Polonya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı