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Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-2 ile geçti

Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-2 ile geçti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. hafta 3. maçında Almanya'yı Ankara'da 3-2 yenerek galibiyete ulaştı. Tie-break seti 15-13 sona erdi. Filenin Sultanları, yarın Çin ile karşılaşacak.

SALON: Ankara Spor

HAKEMLER: Bernard Valentar (Slovenya), Stefano Cesare (İtalya)

TÜRKİYE: Sinead Jack, Melissa Vargas, Yaprak Erkek, Gizem Örge (L) Berka Buse Özden, Cansu Özbay, Hande Baladın (Defne Başyolcu, Elif Şahin, Deniz Uyanık, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Eylül Akarçeşme Yatgın)

ALMANYA: Emilia Weske, Camilla Weitzel, Lina Alsmeier, Pia Timmer, Annie Cesar(L) Anastasia Cekulaev, Sarah Straube (Lena Kindermann, Hannah Kohn, Patricia Nestler, Monique Strubbe, Mette Pfeffer)

SETLER: 18-25, 24-26, 25-19, 25-22, 15-13

SÜRE: 145 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2'nci haftasının 3'üncü karşılaşmasında Almanya'yı Ankara'da 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada 1'inci set 18-25, 2'nci set 24-26, 3'üncü set 25-19, 4'üncü set 25-22, Tie-break seti ise 15-13 sona erdi. Filenin Sultanları, Ankara etabındaki 4'üncü maçında yarın saat 19.30'da Çin ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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