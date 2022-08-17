Filenin Efeleri üst üste 9. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde Spor Haberleri SALON: Burhan Felek VestelHAKEMLER: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Vladimir Simonovic (İsviçre)TÜRKİYE: Mirza, Bedirhan, Metin, Burak, Faik Samed, Arslan, Berkay (L) Volkan (L) (Arda, Kaan, Ahmet)AZERBAYCAN: Gurskii, Aghazade, Baranov, Melnikov, Bayramov, Mammadov, Abdullayev (L), Allahverdiyev... SALON: Burhan Felek Vestel HAKEMLER: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Vladimir Simonovic (İsviçre) TÜRKİYE: Mirza, Bedirhan, Metin, Burak, Faik Samed, Arslan, Berkay (L) Volkan (L) (Arda, Kaan, Ahmet) AZERBAYCAN: Gurskii, Aghazade, Baranov, Melnikov, Bayramov, Mammadov, Abdullayev (L), Allahverdiyev (L) (Hasanlı, Süleymanov, Bunyatov, Vasilenko) SETLER: 25-15, 25-16, 25-19 SÜRE: 63 dakika (20' 20' 23') Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri son maçında, evinde Azerbaycan'ı 25-15, 25-16 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek adını Avrupa Şampiyonası finallerine yazdırdı. Milliler, üst üste 9. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Demirören Haber Ajansı / Spor Burhan Felek Azerbaycan Türkiye İsviçre Spor Haberler

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