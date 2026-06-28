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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-0 mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-0 mağlup etti
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci haftasında Belçika'yı 3-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

SALON: PreZero Arena

HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Stanislava Simic (Sırbistan)

BELÇİKA: Valkiers, Perin, D'heer, Reggers, Plaskie, Fafchamps, Lantsoght (L) (Fransen, Hoyweghen, Verwimp, Baetens, Van Genechten)

TÜRKİYE: Efe, Ahmet, Murat, Gökçen, Bedirhan, Adis, Berkay (L) (Kaan, Cafer, Hilmi)

SETLER: 24-26, 24-26, 17-25

SÜRE: 85 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasını galibiyetle kapattı. Filenin Efeleri, haftanın dördüncü ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, çekişmeli geçen ilk iki sette rakibine üstünlük kurmayı başardı. 26-24'lük skorlarla ilk iki seti hanesine yazdıran milliler, üçüncü sette ise oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi. Bu bölümü 25-17 kazanan Türkiye, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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