2026 Dünya Kupası: Zaha, Fildişi Sahili'nin kadrosunda yok

Fildişi Sahili dördüncü kez Dünya Kupası'nda.

E Grubu'nda yer alan takım 14 Haziran'da Ekvador ile karşılaşarak, ardından Almanya ve Curaçao ile karşı karşıya gelecek.

Kadroda İstanbul Başakşehir oyuncusu Christopher Operi ile Galatasaray oyuncusu Wilfried Singo da var.

Beşiktaş'a kiralık giden Wolves'un savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, Nottingham Forest'ın orta saha oyuncusu Ibrahim Sangare ve sırasıyla Manchester United ve Aston Villa'da forma giyen forvetler Amad Diallo ve Evann Guessand da kadroda yer aldı.

Ancak eski Crystal Palace forveti Wilfried Zaha kadroda yer almadı.

Otuz üç yaşındaki Zaha, bu sezonun başlarında 2025 Afrika Uluslar Kupası (Afcon) kadrosuna seçilmişti, ancak Galatasaray'dan Major League Soccer'da Charlotte FC'ye kiralanmasının ardından gösterdiği kötü performans nedeniyle 36 kez milli formayı giymiş olmasına rağmen Dünya Kupası kadrosuna giremedi.

İngiltere'nin en üst liginde deneyim sahibi olan Seko Fofana, Jean Michael Seri, Simon Adingra ve Nicolas Pepe, teknik direktör Emerse Fae tarafından kadroya seçildi.

Bu yaz Premier League'e transfer olacağı yönünde güçlü söylentiler bulunan RB Leipzig'den Yan Diomande, Inter Milan'da forma giyen ve henüz milli takımda forma giymemiş olan Ange-Yoan Bonny ile birlikte forvetler arasında yer aldı.

Yirmi iki yaşındaki Bonny, geçen hafta vatandaşlık transferini tamamladı. Daha önce Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giymişti.

Fildişi Sahili Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Defans: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (İstanbul Başakşehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Orta saha oyuncuları: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Forvetler: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice).