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Fıkra gibi olay! Rekor transferler yapan Chelsea, futbolcuları soyunma odasına sığdıramadı

Spor Haberleri

Bu sezon transfere 551 milyon euro harcayan Chelsea, yıldız futbolcuları soyunma odasına sığdıramadı. İngiliz basını her gün kalabalıklaşan Chelsea'de maç toplantı alanına oyuncuların sığmadığını, Mykhalio Mudryk ve Noni Madueke'nin soyunma odasında yer bulamadığı için maçta koridorda giyindiğini yazdı.

Enzo Fernandez'e 121 milyon euro, Wesley Fofana'ya 80.4 milyon euro, Mykhaylo Mudryk'e 70 milyon euro ödeyerek transfer piyasasına damga vuran Chelsea, bu sezon toplamda 551.8 milyon euroluk harcama yaptı. Gittikçe kalabalıklaşan İngiliz devinde hayli komik problemler yaşanmaya başladı.

ODAYA SIĞMIYORLAR

The Athletic, takımın her geçen gün kalabalıklaşması yüzünden maç toplantılarının verimli geçmediğini, futbolcuların alana sığmadığını yazdı. Mykhailo Mudryk ve Noni Madueke'nin soyunma odasında yer bulamadığı için koridorda giyinmek zorunda kaldığı da aktarıldı.

Fıkra gibi olay! Rekor transferlere imza atan Chelsea, futbolcuları soyunma odasına sığdıramadı

GRAHAM POTTER'I KOVDULAR

Chelsea, 22 milyon sterlin bonservis bedeliyle takımın başına getirdiği Graham Potter'ı, yine yakın bedel bir bedel tazminatla hocayı kovdu. İngiliz ekibi, 7 ay takımı yöneten Potter için yaklaşık 50 milyon sterlin harcadı.

Fıkra gibi olay! Rekor transferlere imza atan Chelsea, futbolcuları soyunma odasına sığdıramadı

Fıkra gibi olay! Rekor transferlere imza atan Chelsea, futbolcuları soyunma odasına sığdıramadı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

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