FIFA'nın eski Başkanı Blatter, ABD'deki Dünya Kupası'na boykot çağrısı yaptı

FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter, ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası'na ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Blatter, İsviçreli hukukçu ve yolsuzluk uzmanı Mark Pieth'in "taraftar boykotu" çağrısına açık destek verdiğini açıklarken, turnuvanın özellikle ABD ayağında yaşanan siyasi gelişmelerin futbol dünyasında ciddi rahatsızlık yarattığını vurguladı.

  • FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter, ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası maçlarına yönelik taraftar boykotunu destekledi.
  • ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nın 11 Haziran–19 Temmuz tarihleri arasında oynanması planlanıyor.
  • Trump yönetiminin politikaları, sporcular, taraftarlar ve futbol otoriteleri arasında turnuvaya katılım ve organizasyonun güvenliği konusunda endişelere neden oldu.

FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter, ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası maçlarına yönelik taraftar boykotunu desteklediğini açıkladı. Blatter, İsviçreli hukukçu ve yolsuzluk uzmanı Mark Pieth'in çağrısına katıldığını belirterek turnuvanın ev sahipliğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Blatter, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Pieth'in "ABD'ye gitmeyin, maçları televizyondan izleyin" sözlerini alıntılayarak, "Pieth bu Dünya Kupası'nı sorgulamakta haklı" değerlendirmesinde bulundu.

EV SAHİPLİĞİ TARTIŞMA KONUSU

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nın 11 Haziran–19 Temmuz tarihleri arasında oynanması planlanıyor. Ancak turnuvanın özellikle ABD ayağı, son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle futbol camiasında tartışmalara yol açtı.

TRUMP'IN POLİTİKALARI ENDİŞE YARATIYOR

Trump yönetiminin Grönland üzerindeki iddiaları, göçmenlere yönelik sert uygulamalar ve seyahat yasakları, sporcular, taraftarlar ve futbol otoriteleri arasında ciddi endişelere neden oldu. Bu politikaların turnuvaya katılımı ve organizasyonun güvenliğini olumsuz etkileyebileceği yönünde eleştiriler dile getiriliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Spor
