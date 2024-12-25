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FIFA Müzesi: Futbolun Unutulmaz Anları

FIFA Müzesi: Futbolun Unutulmaz Anları
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Zürih'teki FIFA Müzesi, Maradona ve Pele'nin imzalı formaları, efsanevi futbol anları ve dünya kupası hatıraları ile futbolseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Ziyaretçiler, futbol tarihinin en özel anlarına tanıklık ederken, dijital ekranlarda ülkelerinin milli takımlarının başarılarını yeniden yaşıyor.

Maradona ve Pele'nin imzalı forması, Cruyff'un ikonik çalımı, İlhan Mansız'ın Dünya Kupası yarı finalini getiren golü ve dünya kupalarının unutulmaz anları her futbolseveri heyecanlandır.

İsviçre'nin Zürih şehrinde bulunan FIFA Müzesi'ni ziyaret edenler futbol tarihinde unutulmaz bir yolculuğa çıkıyor. Dünya futbol tarihinin en özel anlarını bir kez daha yaşarken, efsane futbolcuların giydiği forma ya da bir kramponu görmek, o günlerde yazılmış bir notu okumak sizi adeta o günlerin içinde hissettiriyor.

2016 yılında açıldı

Açılışı 28 Şubat 2016 yılında FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından yapılan ve 3 bin metrekare alana sahip olan FIFA Müzesi'nde, futbol tarihinden binden fazla eşsiz eser sergileniyor.

Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yer ise erkekler ve kadınlar Dünya Kupası'nın orijinallerinin bulunduğu sergi alanı.

Uruguay'da 1938'de düzenlenen ilk Dünya Kupası'ndan 2022 Katar'a kadar tüm Dünya Kupası organizasyonlarından anıları barındıran müzede 211 ülkeye ait milli takım formaları da yer alıyor.

Müzeyi ziyaret edenler ilk olarak, eşyalarını bırakmak için gittikleri emanet dolaplarında efsane futbolcuların isimleriyle karşılaşıyor. Ülkelerin renklerini taşıyan dolapların üzerinde, futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdıran futbolcuların isimleri bulunuyor. Tabii ki Ronaldo ve Messi yazılı dolaplar ilk olarak doluyor.

Ülkelerin başarılarının unutulmaz anları yaşatılıyor

Ziyaretçiler, FIFA Müzesi'ndeki dijital ekranlar üzerindeki haritadan ülkelerini seçerek, milli takımlarının unutulmaz başarılarının heyecanını bir kez daha yaşıyor.

Haritada Türkiye'yi seçtiğiniz zaman ise İlhan Mansız'ın 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde Senegal'e attığı altın gole bir kez daha tanıklık ediyorsunuz.

2002 Dünya Kupası için ayrılan bölümde ise milli takım oyuncularımızın gol sonrasında yaşadığı sevincin illüstrasyonu sergileniyor.

Hakeme "Juju büyüsü"

FIFA Müzesi'nde İngiltere ile Arjantin arasında oynanan 1966 Dünya Kupası çeyrek finalinde hakem Rudolf Kreitlein'ın aldığı notları ya da Afrika ülkesi Benin'de takımlarının kazanması için kilitlerle sarılmış küçük bir hakem figürüyle yapılan "juju büyüsü"nü de görebiliyorsunuz.

Müzeye bugüne kadar 140'tan fazla farklı ülkeden ziyaretçi geldi. Futbol tutkunları burada yeşil sahadaki yeteneklerini sergileme şansına da sahip. Oluşturulan oyun alanlarında ziyaretçiler futboldaki hünerlerini de sergiliyor.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
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