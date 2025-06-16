FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Gecenin Sonuçları

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Palmeiras, Porto ile 0-0 berabere kalırken, Botafogo Seattle Sounders'ı 2-1 mağlup etti. Ayrıca, A Milli Kadın Basketbol Takımı Yunanistan'a hareket ediyor.

FUTBOL

FIFA Kulüpler Dünya Kupası

01.00 Palmeiras - Porto (A Grubu) 0-0

05.00 Botafogo - Seattle Sounders (B Grubu) 2-1

FIFA Kulüpler Dünya Kupası gece seansında iki maç oynandı. Porto; Palmeiras ile golsüz berabere kalırken, Botafogo ise Seattle Sounders'i 2-1 mağlup etti.

22.00 Chelsea - Los Angeles FC (D Grubu)

TRANSFER SEZONU

Kulüplerin transfer çalışmaları takip ediliyor.

BASKETBOL

- FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, şampiyona için Yunanistan'a hareket edecek.

TOSFED

11.00 İstanbul Park Pisti'nde basın toplantısında pistin son durumu ve TOSFED'in süreçteki yeni rolü paylaşılacak.

GOLF

BU yıl beşincisi düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge 2025, golf tutkunlarını bir araya getirdi. 13-15 Haziran tarihlerinde Kemer Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuva yalnızca golf tutkunlarını değil, iş, sanat ve cemiyet dünyasından da pek çok ismi buluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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