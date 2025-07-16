FIFA Kokartlı Hakem Mehmet Türkmen, UEFA Konferans Ligi'nde Göreve Başlayacak
FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, 17 Temmuz 2025'te oynanacak UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu maçında görev alacak. Belarus'un Dynamo Brest ile Karadağ'ın Sutjeska Niksic takımları arasındaki karşılaşma Macaristan'da gerçekleştirilecek.
FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu müsabakasında görevlendirildi.
Belarus'un Dynamo Brest ile Karadağ'ın Sutjeska Niksic takımları arasında oynanacak karşılaşma, Macaristan'ın Zalaegerszeg şehrinde bulunan ZTE Arena Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak.
Müsabakada Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor