FIFA Kokartlı Hakem Mehmet Türkmen, UEFA Konferans Ligi Maçında Görev Alacak

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TFF, FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen'in 17 Temmuz Perşembe günü Belarus'un Dynamo Brest ile Karadağ'ın Sutjeska Niksic takımları arasındaki UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu maçında düdük çalacağını açıkladı.

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Dynamo Brest ile Sutjeska Niksic arasındaki mücadelede düdük çalacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Türkmen, 17 Temmuz Perşembe (yarın) Belarus'un Dynamo Brest ile Karadağ'ın Sutjeska Niksic takımları arasındaki UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu müsabakasında görev yapacak.

Macaristan'ın Zalaegerszeg şehrindeki ZTE Arena'da oynanacak maçta Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapacak. Çağdaş Altay ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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