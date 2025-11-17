FIFA Kokartlı Hakem Halil Umut Meler, Avrupa Elemeleri Maçını Yönetecek
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Karadağ ile Hırvatistan arasında oynanacak maçı yönetecek. Müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, bugün Karadağ ile Hırvatistan arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu maçını yönetecek.
Karadağ'ın Podgorica şehrindeki Gradski Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.
Karşılaşmada Kadir Sağlam dördüncü hakem, Fedayi San (İsviçre) VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor