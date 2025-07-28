FIFA Kokartlı Hakem Arda Kardeşler, Şampiyonlar Ligi Maçını Yönetecek

FIFA Kokartlı Hakem Arda Kardeşler, Şampiyonlar Ligi Maçını Yönetecek
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FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Zrinjski Mostar ile Slovan Bratislava arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında görev alacak. Müsabaka Bosna-Hersek'te gerçekleştirilecek.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zrinjski Mostar ile Slovan Bratislava arasında oynanacak maçı yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamada FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Bosna-Hersek'in Zrinjski Mostar ile Slovakya'nın Slovan Bratislava takımları arasında yarın oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş müsabakasında görev alacağı bildirildi. Bosna-Hersek'in Mostar şehrinde bulunan HSK Zrinjski Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada, Arda Kardeşler'in yardımcı hakemleri Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay olacak. Müsabakada dördüncü hakem Cihan Aydın, VAR olarak Onur Özütoprak, AVAR olarak ise Erkan Engin görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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