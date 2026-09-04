FIFA ve UEFA Arasında Dünya Kupası Planı Gerilimi: Karalama Kampanyası Suçlaması

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Başkan Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'ndaki payların özel yatırımcılara satılmasına yönelik iptal edilen planıyla ilgili dava sürecinde, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ni (UEFA) "kendisine ve liderliğine karşı bir karalama kampanyası yürütmekle" suçladı. Geçen hafta UEFA, İsviçre'de açılabilecek olası ceza davaları kapsamında FIFA'dan delil ve belgelerin açıklanmasını talep eden hukuki başvuruları ABD'de mahkemeye sundu.Tartışmanın çarpıcı biçimde tırmanmasıyla UEFA, artık rafa kaldırılmış olan FIFA Forward Enterprise (FFE) planı konusunda Infantino'yu "suç teşkil eden kötü yönetim" ve "kendi çıkarı için [onun tarafından] teşvik edilen hileli biçimde piyasa değerinin altında bir fiyat" ile suçladı.FFE planı, Dünya Kupaları da dahil olmak üzere FIFA'nın tüm organizasyonlarının ticari haklarını ve bilet satış haklarını yönetmek üzere yeni bir şirket kurulmasını öngörüyordu.Bunun ortaya çıkmasının ardından bazı kesimler tarafından Infantino'nun planı kendisini ve potansiyel özel yatırımcıları zenginleştirmek amacıyla tasarladığı iddia edildi.Ancak FIFA şimdi, ABD'de mahkemeye sunulan ve BBC'nin gördüğü dosyalarla belgelere erişim izninin ertelenmesini ya da ay sonuna kadar reddedilmesini talep ederek karşılık verdi.FIFA, UEFA'nın argümanının "temel bir kusurdan" ve "hukuki yetersizliklerden" muzdarip olduğunu savunuyor: "UEFA, var olmayan ve başlatma yetkisine sahip olmadığını da kabul ettiği yabancı bir ceza soruşturmasına yardımcı olmak amacıyla delil toplamak istiyor. Bu temel soruna rağmen UEFA, mahkemeden FFE hakkında kapsamlı belge toplama yetkisi vermesini talep ediyor."FIFA, FFE'nin oluşturulmasının "yalnızca bir teklif" olduğunun "açıkça belirtildiğini", ayrıca bunun ancak üye federasyonların çoğunluğunun destek vermesi ve "FIFA Konseyi'nin ilgili onaylarının alınması" koşuluyla ilerleyebileceğini söyledi.Mahkeme başvurusunda şu ifadeler yer aldı: "Bu demokratik sürece katılmak yerine UEFA bir basın açıklaması yayımladı. Bu da FIFA'ya ve liderliğine karşı haftalar süren bir karalama kampanyasının başlangıcı oldu."FIFA ayrıca UEFA'nın "ekonomik motivasyonunun", daha küçük ülkelerin "Avrupa'nın elit kulüpleriyle rekabet edecek mali güce sahip olmasını engellemek" olduğunu öne sürdü.FIFA, "Futbol gelişmekte olan dünyada güçlenirse küresel rekabet artar. Bu da nihayetinde UEFA'nın piyasa gücünü azaltır ve amiral gemisi turnuvaları için daha fazla rekabet yaratır" dedi."FIFA'nın daha küçük üye federasyonlarından bazılarının futbolu daha iyi geliştirebilmesi için kaynak yaratılmasıyla FFE, bu ülkelerden daha fazla oyuncunun ülkelerini temsil etmeyi seçmesine ve yurt dışında oynamak yerine kendi liglerinde forma giymesine yol açacaktır."UEFA yorum yapmayı reddetti. Ancak BBC Sport'a konuşan kaynakların, FIFA'nın gizleyecek bir şeyi yoksa belgeleri açıklaması ve hukuki süreci hızlandırması gerektiğine inandığı belirtildi.UEFA, üç konfederasyonun istifa çağrılarıyla karşı karşıya olan FIFA başkanına yönelik muhalefetin başını çekiyor.UEFA ayrıca New York'taki bir mahkemeden, FFE'nin baş yatırımcısı olması planlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadının kardeşi olan girişim sermayesi yatırımcısı Joshua Kushner ile şirketi Thrive Eternal'dan ifade ve belge talep edilmesini öngören hukuki bir emri onaylamasını istedi.Thrive, Infantino ile yeni bir FIFA ticari iştirakinin yüzde 20'sine yönelik 4,2 milyar dolarlık yatırımı yönetmek konusunda görüşmeler yapmıştı. Ancak plan, Temmuz 2026'da ortaya çıkmasının ardından gelen yoğun tepki nedeniyle birkaç gün içinde geri çekildi.O dönemde FIFA, FFE'nin 2027-2030 döneminde her ulusal federasyona dağıtılan fonu 5,9 milyon sterlinden 14,7 milyon sterline çıkaracağını öne sürmüştü.Kushner Ağustos ayı sonunda FFE konusunda pişmanlığını dile getirerek şöyle konuştu: "FFE'nin motivasyonlarının arkasında duruyor olsak da küresel futbolun siyasi dinamiklerini ve bazı kişilerin ne kadar ileri gidebileceğini takdir edemedik... Bunun neye dönüşeceğini bilseydik sürece dahil olmazdık."UEFA ayrıca anlaşmada kilit danışmanlardan biri olan Amerikalı finansör Greg Maffei'ye ait belgelerin de açıklanmasını talep etti.UEFA, ne Kushner'ın ne de Maffei'nin herhangi bir hukuki süreçte sanık olmasının beklenmediğini söylese de, ikilinin FFE fikrini ilk kez Temmuz 2025'te görüştüğünü ve Infantino'nun "nihai şartlar belgesi imzalanmadan önce yaklaşık bir yıl boyunca temel konsepti Kushner ile konuştuğunu" iddia ediyor.UEFA'nın avukatları ayrıca Dünya Kupası'nın kasıtlı olarak yaklaşık 15 milyar sterlin değerinde gösterildiğini savunuyor. UEFA'ya göre bu rakam "ne açık ve rekabetçi bir ihale sürecinin ürünüydü ne de bağımsız bir değerleme kuruluşu tarafından test edildi".UEFA, Infantino'nun plan konusunda FIFA'nın üst yönetimiyle istişarede bulunmadığını öne sürüyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.