FIFA Hakemi Oğuzhan Çakır, U-21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Görev Alacak

FIFA Hakemi Oğuzhan Çakır, U-21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Görev Alacak
FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, 14 Ekim Salı günü İsveç ve Polonya arasında oynanacak U-21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu maçını yönetecek.

Hakem Oğuzhan Çakır, UEFA tarafından U-21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda 14 Ekim Salı günü İsveç ve Polonya arasında oynanacak maçta görevlendirildi. İsveç'in Jönköping şehrindeki Stadsparkvallen Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.

Karşılaşmada Ali Yılmaz 4. hakem olarak görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
