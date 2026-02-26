Haberler

FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın, Bursa'da gençlerle tecrübelerini paylaştı

FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın, Bursa'da gençlerle tecrübelerini paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın, Bursa'daki Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek futbol ve hakemlik konusunda deneyimlerini paylaştı. Gençlerin spora olan merakını ve Bursa'nın spor potansiyelini değerlendiren Aydın, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın, Bursa'da lise öğrencileriyle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen şubat ayı hakem seminerinde FIFA kokartı takmaya hak kazanan Cihan Aydın, Bursa'da Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Gençlerin ilgi gösterdiği buluşmada deneyimlerini paylaşan Cihan Aydın, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Söyleşinin ardından Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, katılımlarından dolayı Aydın'a teşekkür ederek hediye sundu.

Cihan Aydın, AA muhabirine, gençlerin spora, özellikle de futbola ilgili olduğunu söyledi.

Gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, "Gençler çok meraklılar. Özellikle konu futbol olunca ilgililer. Fazla soru geldi. Hepsini cevaplamaya çalıştık. Umarım mutlu olmuşlardır. Bir nebze daha aydınlanmışlardır." dedi.

Aydın, öğrencilerin, sahada yaşanan olayları, hakemlerin oyuncularla olan diyaloglarını merak ettiklerini belirtti.

Bursa'nın Bursa spor gibi bir artısı olduğunu, voleybol ile basketbolda da üst ve alt liglerde çok sayıda takım bulunması nedeniyle Bursa'da sporun her renginin bulunduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Sanayi, tekstil, Bursa'da çok yaygın ama futbol şehri olarak her yerde konuşuluyor ve lanse ediliyor. Bursa bu konuda çok avantajlı. Bursa spor'un olması, futbolu seven şehir olarak da Bursa'nın ve Bursa spor taraftarının futbola ayrı bir düşkünlüğü var. Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü burada sporun her dalına çok rahat ulaşıp çok da destek görüyorlar. Çünkü yöneticilerinden, ailelerinden, kulüpteki yöneticilerinden sporu destekleyen yüzlerce birey var. Bu yüzden yönlenmeleri konusunda da çok fazla seçenek var. Sadece futbol da değil. Basketbolda da üst ligde, alt liglerde çok sayıda takımı var. Bursa'da sadece futbol olarak değil genel olarak spor anlamında çocukların çok büyük bir artısı olduğunu düşünüyorum."

Aydın, sporun her dalının güzel olduğunun altını çizerek, "Disiplini, çalışmayı, iletişim kurmayı spor çok fazla etkiliyor. İnsana değer katıyor. Umarım her dalına bir şekilde yetenekleri dahilinde katılım sağlarlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Semih Şahin
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?

İlk kez paylaşıldı! Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un en kalabalık mahallesi ama sokakları bomboş

İstanbul'un en kalabalık mahallesi ama sokakları bomboş! İşte nedeni
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Olay olan sevinç!
40 yıldır 'vatansız' yaşıyorlar

Kimliklerindeki ibare nedeniyle 40 yıldır yaşamadıkları kalmadı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı

Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
İstanbul'un en kalabalık mahallesi ama sokakları bomboş

İstanbul'un en kalabalık mahallesi ama sokakları bomboş! İşte nedeni
Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu

Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu
İbretlik bir hikaye daha: Para suyunu çekince eski işine geri döndü

İbretlik bir hikaye daha