FIFA, Futbolda Irkçılığın Ceza Miktarını 5 Kat Artırdı
FIFA, ırkçılığa karşı mücadele kapsamında futbolda uygulanan azami cezanın 5 milyon İsviçre frangına çıkarıldığını duyurdu. Daha önce bu ceza 1 milyon İsviçre frangıydı.
?????? FIFA, futbolda ırkçılığın azami cezasını 5 kat arttırarak 5 milyon İsviçre frangı yani 233 milyon liraya yükseltti.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, FIFA Konseyinin ırkçılığa karşı saha içi ve dışında mücadele kapsamında aldığı kararda "Irkçı taciz vakalarında verilebilecek azami ceza önemli ölçüde arttırıldı ve sınır 5 milyon İsviçre frangı olarak belirlendi." denildi.
Futbolda ırkçılığa verilen azami ceza daha önce 1 milyon İsviçre frangıydı.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor