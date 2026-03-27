FIFA'dan Kayserispor ile Amed Sportif Faaliyetler'e transfer yasağı

FIFA, Zecorner Kayserispor ve Amed Sportif Faaliyetler'e transfer yasağı getirdi. Kayserispor'un transfer tahtası kapandı, Amed Sportif Faaliyetler ise eski futbolcusunun bonservis bedelini ödemediği için süresiz yasak cezası aldı. Amedsport kulüp başkanı, otomatik olarak yasağın kaldırılması için gerekli ödemenin yapılacağını duyurdu.

ULUSLARARASI Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Zecorner Kayserispor ile Amed Sportif Faaliyetler'e transfer yasağı getirildiğini açıkladı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor ve 1'inci Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'e transfer yasağı cezası verdi. FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Zecorner Kayserispor'un 26 Mart tarihi itibariyle transfer tahtası kapandığı, sarı-kırmızılı ekibin 3 dönem transfer yapamayacağı aktarıldı. Amed Sportif Faaliyetler'e ise kaldırılana kadar süresiz olarak transfer yasağı getirildiği duyuruldu.

BAŞKAN EREN'DEN AÇIKLAMA: PARAYI BUGÜN YATIRACAĞIZ

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, "Eski futbolcumuz Bobby Adekanye'nin 2025 yılında bizden önceki yönetimin transferi sırasında anlaşılan bonservis bedeli ödenmediği için kulübümüze geçici bir transfer yasağı getirildi. Biz futbolcunun kendisine ücretini 15 gün önce yatırmıştık. Bu yasak da Amedspor'dan önceki kulübünün şikayeti üzerine alınmış bir karardır. Parayı bugün yatırarak yasağı kaldırılmasını bekleyeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
