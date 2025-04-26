FIFA'dan 5 Türk takımına birden transfer yasağı cezası
FIFA, Süper Lig takımları Eyüpspor, Alanyaspor ve Antalyaspor ile 1. Lig ekipleri Sakaryaspor ve Şanlıurfaspor'a transfer yasağı getirdi. 3 dönem transfer yasağı alan Eyüpspor ve Şanlıurfaspor dışındaki takımların 22 Nisan'da başlayan yasakları, mali anlaşmazlıkların çözümüne kadar devam edecek.
FIFA, Türk takımlarına ceza yağdırdı. Federasyon, Eyüpspor'un ardından 4 kulübe daha transfer yasağı getirdi.
ALANYASPOR VE ANTALYASPOR'A YASAK
FIFA'nın internet sitesindeki transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre; 3 dönem transfer yasağı verilen Eyüpspor'un yanı sıra 4 kulübün transfer tahtası 22 Nisan'dan sonra kapatıldı. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ve Antalyaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı uygulandı.
SAKARYASPOR VE ŞANLIURFASPOR'A DA CEZA GELDİ
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı getirilirken Şanlıurfaspor'a da 3 dönem transfer yasağı verildi.