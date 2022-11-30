FIFA çıldırmış olmalı! Futbolun en temel kuralı değişiyor

FIFA, maçların berabere bitmesini engellemek için ilginç bir düzenleme getirmeyi planlıyor. FIFA, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında maçların berabere bitmesi halinde penaltı atışları formatını getirmeyi hedefliyor. Bu uygulama diğer yerel ve uluslararası ligler için de emsal olabilir.