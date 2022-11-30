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FIFA çıldırmış olmalı! Futbolun en temel kuralı değişiyor

Spor Haberleri

FIFA çıldırmış olmalı! Futbolun en temel kuralı değişiyor

FIFA, maçların berabere bitmesini engellemek için ilginç bir düzenleme getirmeyi planlıyor. FIFA, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında maçların berabere bitmesi halinde penaltı atışları formatını getirmeyi hedefliyor. Bu uygulama diğer yerel ve uluslararası ligler için de emsal olabilir.

2022 Dünya Kupası gol sayısı açısından futbolseverleri tatmin etmedi. FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında maçların berabere bitmesi halinde penaltı atışları formatını getirmeyi planlıyor.

FIFA çıldırmış olmalı! Futbolun en temel kuralı değişiyor

SİSTEM DEĞİŞECEK

2026 Dünya Kupası'nda 48 takım, 16 grup, her grupta 3 takım ve beraberlik halinde penaltı atışları uygulamalarının gelmesi bekleniyor.

FIFA çıldırmış olmalı! Futbolun en temel kuralı değişiyor

GOLSÜZ MAÇLARA ÖNLEM

FIFA'nın getirmeyi planladığı bu uygulama, yerel ve uluslararası turnuvalarda emsal olabilir. Dünya futbolunda paydaşlar, golsüz biten maçlara isyan ediyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

FIFA 2022 Spor Haberler

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