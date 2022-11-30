FIFA çıldırmış olmalı! Futbolun en temel kuralı değişiyor
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FIFA, maçların berabere bitmesini engellemek için ilginç bir düzenleme getirmeyi planlıyor. FIFA, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında maçların berabere bitmesi halinde penaltı atışları formatını getirmeyi hedefliyor. Bu uygulama diğer yerel ve uluslararası ligler için de emsal olabilir.
2022 Dünya Kupası gol sayısı açısından futbolseverleri tatmin etmedi. FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında maçların berabere bitmesi halinde penaltı atışları formatını getirmeyi planlıyor.
SİSTEM DEĞİŞECEK
2026 Dünya Kupası'nda 48 takım, 16 grup, her grupta 3 takım ve beraberlik halinde penaltı atışları uygulamalarının gelmesi bekleniyor.
GOLSÜZ MAÇLARA ÖNLEM
FIFA'nın getirmeyi planladığı bu uygulama, yerel ve uluslararası turnuvalarda emsal olabilir. Dünya futbolunda paydaşlar, golsüz biten maçlara isyan ediyor.