FIFA Başkanı Gianni Infantino, Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maç sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı. Infantino, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, futbolda şiddete yer olmadığını söyledi. "Hakemler olmazsa, futbol olmaz" diyen Infantino, ilgili makamlara, bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlama çağrısında bulundu.

FIFA Başkanı Infantino, hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınayıp bir de çağrı yaptı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, dün akşam oynanan Ankaragücü-Rizespor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınayarak yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

"KABUL EDİLEMEZ"

Infantino, açıklamasında, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur" dedi.

"ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

İlgili kurumlara seslenen başkan, "Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve teknik ekibin güvenliği sağlanmalı ve onların bu oyundan keyif alması sağlanmalıdır. İlgili makamlara, bunun bu şekilde uygulanmasını ve bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlamaları için çağrıda bulunuyorum" şeklinde konuştu.