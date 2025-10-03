Haberler

FIFA Başkanı Infantino'dan Gazze'de Barış Çağrısı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Gazze'deki trajik duruma dikkat çekerek, barış ve birlik olmanın önemini vurguladı. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub ile yaptığı toplantıda futbolun birleştirici gücünü öne çıkardı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Hepimiz, özellikle Gazze'deki trajik durum bağlamında barışı ve birlik olmayı desteklemeliyiz." dedi.

Filistin Futbol Federasyonu (PFA) Başkanı Jibril Rajoub ile İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde bir araya gelen Infantino, görüşme hakkında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"FIFA bir futbol örgütü olarak jeopolitik sorunları çözemez, ancak birleştirici, eğitici, kültürel ve insani değerlerinden yararlanarak futbolu dünyanın dört bir yanında tanıtabilir. Hepimiz, özellikle Gazze'deki trajik durum bağlamında barışı ve birlik olmayı desteklemeliyiz."

Infantino, "Başkan Rajoub'u ve PFA'yı bu dönemde gösterdikleri dirençten dolayı övüyorum ve FIFA'nın bölünmüş bir dünyada insanları bir araya getirmek için futbolun gücünü kullanmaya olan kararlılığını yineledim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
