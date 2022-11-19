FIFA Başkanı Infantino'dan canlı yayında Katarlıları şoka sokan sözler: Bugün eşcinselim

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası öncesi Katar'da basın toplantısı düzenledi. Infantino oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulunduğu toplantıda, "Bugün kendimi Katarlı hissediyorum. Bugün kendimi Arap hissediyorum. Bugün kendimi Afrikalı hissediyorum. Bugün kendimi eşcinsel hissediyorum. Aslında bunların hiçbirisi değilim ama çocukken ayrımcılığa uğramanın ve zorbalığın ne olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı. FIFA Başkanı'nın bu sözleri Katar ve sosyal medyada yankı uyandırdı.

Katar'da oynanacak Dünya Kupası öncesi FIFA Başkanı Gianni Infantino düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Infantino'nun konuşmasındaki bir kısım ise büyük ses getirdi.

"ÇOCUKKEN ZORBALIĞIN NE OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Gianni Infantino yaptığı açıklamada, "Bugün kendimi Katarlı hissediyorum. Bugün kendimi Arap hissediyorum. Bugün kendimi Afrikalı hissediyorum. Bugün kendimi eşcinsel hissediyorum. Bugün kendimi engelli hissediyorum. Bugün kendimi göçmen bir işçi gibi hissediyorum. Aslında bunların hiçbirisi değilim ama çocukken ayrımcılığa uğramanın ve zorbalığın ne olduğunu gördüm. Kızıl saçlarım ve çillerim dolayısıyla zorbalıklara uğramıştım." ifadelerini kullandı.

KATAR CEPHESİNİ ŞAŞIRTAN İFADE

FIFA Başkanı Infantino'nun "Bugün eşcinselim" ifadesini kullanması sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Katar cephesinde de şaşkınlık yarattı.

Infantino'nun açıklamalarının devamı şöyle:

"3 SAAT ALKOL ALMAZLARSA ÖLMEZLER"

"Dünya Kupası için Katar'a gelecek taraftarlar, 3 saat alkol almazlarsa ölmezler! Aslında aynı kurallar Fransa, İspanya, Portekiz, İskoçya'da da geçerli.

"İŞÇİLERE 350 MİLYON DOLAR VERİLDİ"

Göçmen işçiler mi? Katar'da kendi ülkelerinde kazandıklarından daha fazla para kazanıyorlar. Göçmen işçileri, FIFA ve Katar önemsiyor. Avrupa, Katar'ın yaptığını yapabilir. Bu işçilerin bir kısmının Avrupa'ya gelebileceği bazı kanallar, bazı yasal kanallar oluşturun. Onlara biraz iş verin, biraz gelecek, biraz umut. Burada Avrupalı birçok şirket var ve para kazanıyor, işçileri önemsiyorlar mı? İşçilere 350 milyon dolar verildi. Batılı şirketler, işçi maaşlarını yükseltmek istemiyor.

"DERS VERMEDEN ÖNCE ÖZÜR DİLEMELİYİZ"

Dünya Kupası'nın Katar'da olmasının eleştirilmesi ikiyüzlülüktür. Biz Avrupalılar, son 3000 yılda yaptıklarımız için başkalarına ders vermeden önce özür dilemeliyiz.

"KATAR'A GELEN HERKESİ BEKLERİZ"

LGBT durumundan da bahsetmeme izin verin. Bu konuyu, bu ülkenin en yüksek liderliğiyle birkaç kez konuştum ve onayladılar. Herkesin hoş karşılandığını onaylayabilirim. Bunun aksini söyleyen olursa, bu ülkenin görüşü değildir ve kesinlikle FIFA'nın da görüşü değildir. Katar'a gelen herkesi bekleriz. Dini, ırkı, cinsel yönelimi, inancı ne olursa olsun. Katar devleti de buna bağlı kalıyor.

"BU IRKÇILIKTIR"

Katar'da İngiltere'yi karşılayan Hintli sahte taraftarlar konusu... İnsanlar, İngilizlere benzemiyorsa, İngiltere'yi alkışlayamaz mı? Bu ırkçılıktır. Saf bir ırkçılıktır. Dünyadaki herkes, istediği için tezahürat yapar. Bir Hintli, Almanya'yı destekleyemez mi?

"İNSANLAR DÜNYA KUPASI'NIN TADINI ÇIKARSIN"

İsviçre'de yaşıyorum. Katar'da yaşamıyorum. Katar'da çok zaman geçiriyorum ama dünyanın birçok yerinde çok zaman geçiriyorum. Ben bir dünya vatandaşıyım. İnsanlar Dünya Kupası'nın tadını çıkarsın. İsterlerse beni çarmıha gersinler ama futbolu, futbolcuları bıraksınlar. Birlik olmaya çalışalım, çatışma yaratmayalım."