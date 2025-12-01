FIFA Arap Kupası, Katar'da Göz Kamaştıran Açılış Töreni ile Başladı

AL FIFA Arap Kupası, Katar'ın Al Khor kentinde gerçekleştirilen görkemli açılış töreniyle başladı.

Geleneksel Arap çadırı mimarisinden esinlenerek inşa edilen Al Bayt Stadı'nda 60 bini aşkın seyircinin katılımıyla gerçekleşen törende Arap dünyasında birlik ve beraberlik ruhunun önemini vurgulayan sportif ve siyasi mesajlar verildi.

Törene Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Arap dünyasından birçok üst düzey isim katıldı.

Açılışta, nesiller boyunca Arapların yaratıcılığını, sanatını ve ortak mirasını anlatan sanatsal ve müzikal performanslar yer aldı. Tören, yaklaşık 15 dakika süren, Kudüs'ü tasvir eden görsel bir gösteriyle başladı. Gösteri sırasında Mescid-i Aksa ile Filistinlilerin özlem duyduğu özgürlüğe atıfta bulunan iki barış güvercini gökyüzüne bırakıldı.

Törenin anlatıcılığını üstlenen Suriyeli sanatçı Raşid Assaf, Filistin davasının tarihsel seyrini Arap futbolunun coşkusuyla harmanlayan etkileyici bir sunum gerçekleştirdi.

Katara Studios tarafından hazırlanan sahne performanslarında, Arap birliğini geçmişten bugüne bağlayan temaları işleyen üç boyutlu ışık ve sahne gösterileri yer aldı. Programda yer alan İngiliz aktör Jeremy Irons, özel bir performansla izleyicilerin beğenisini topladı.

Gösteri, Arap medeniyetinin geçmişi, bugünü ve geleceğini bir araya getirerek, Arap halklarının yeniden kenetlenmesi gerektiği mesajını verdi. Törende, sahadaki futbolcuların birlik ruhuna benzer şekilde Arap dünyasına "dayanışma ve bütünleşme" çağrısı yapıldı.

Törene, bölgeden çok sayıda sanatçı katıldı. Tribünler, saat 15'ten itibaren stadyuma akın eden on binlerce futbolseverle tamamen doldu. Taraftarlar, turnuvanın resmi iki şarkısı olan Mısırlı sanatçı Mohamed Mounir'in "Makani" ve Katarlı sanatçı Hamad Al Khazina'nın "Zamani" eserlerine coşkuyla eşlik etti.

"Makani", modern ritimleri geleneksel motiflerle buluşturarak aidiyet, kimlik ve ortak Arap ruhunu vurgulayan insani bir mesaj taşıyor. "Zamani" ise kutlama ve cesaret temasını ön plana çıkartarak Körfez müziği ile modern düzenlemeyi bir araya getiriyor.

Törende ayrıca Arap ülkelerinin milli marşlarını, tüm Arap halklarının ortak gururunu simgeleyen tek bir sanatsal eser içinde buluşturan özel bir bölüm de sahnelendi.

Törenin ardından oynanan açılış maçında Filistin ile ev sahibi Katar karşı karşıya geldi.

Mücadelede gol, uzatma dakikalarında geldi. Katarlı oyuncu Sultan Al Brake 90+5. dakikada topu kendi ağlarına gönderdi. Bu sonuçla Filistin, Katar'ı 1-0 mağlup etti.

Katar, 1-18 Aralık tarihleri arasında 16 takımın katılımıyla, FIFA Arap Kupası'na üst üste ikinci kez ev sahipliği yapıyor.