Haberler

FIFA, 2034 Dünya Kupası'nı Ramazan ayı nedeniyle erteleyebilir

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
FIFA, 2034 Dünya Kupası'nı Ramazan ayı nedeniyle erteleyebilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Kasım-Aralık aylarında gerçekleştirilecek 2034 Dünya Kupası'nı Ramazan ayı dolayısıyla 2035'in ocak ayında düzenlemeyi gündemine aldı.

Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2034 Dünya Kupası ile ilgili dikkat çeken çarpıcı bir gelişme yaşandı.

DÜNYA KUPASI'NA 'RAMAZAN' AYARI

The Athletic'in haberine göre; FIFA, 2034 Kasım- Aralık aylarında gerçekleşecek olan Dünya Kupası'nın Ramazan ayına denk gelmemesi için turnuvayı planlanan tarihler dışında oynatmayı değerlendiriyor. Bu gelişme doğrultusunda FIFA, Dünya Kupası'nı 2035 Ocak-Şubat aylarında gerçekleştirme fikrini gündeme aldı.

INFANTINO'DAN AÇIKLAMA

FIFA Başkanı Gianni Infantino, geride bıraktığımız günlerde bir açıklama yaparak Dünya Kupası'nın geleneksel yaz dönemi dışında daha düzenli şekilde organize edilmesini belirterek, "Bu sadece bir Dünya Kupası meselesi değil, genel bir düşünce süreci. Avrupa'daki bazı ülkelerde temmuz ayında maç oynadığınızda hava çok sıcak oluyor; dolayısıyla bunu yeniden düşünmemiz gerekebilir. Aslında futbol oynamak için en iyi ay olan haziran, Avrupa'da çok fazla kullanılmıyor. Takvimi daha verimli hale getirmenin yolları olabilir. Biz de bunları konuşuyoruz ve bir sonuca ulaştığımızda göreceğiz. Yalnızca açık fikirli olmamız gerekiyor." demişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence

Esir takası öncesi skandal! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu

2 ülke araya girdi, dünyayı tedirgin eden çatışma son buldu
Bakanlıktan ev sahiplerine yüzde 20 stopaj kesintisi iddiasına yalanlama

Ev sahiplerini sarsan iddia! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
Bakanlıktan ev sahiplerine yüzde 20 stopaj kesintisi iddiasına yalanlama

Ev sahiplerini sarsan iddia! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.