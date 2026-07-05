Haberler

Basketbol: FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası, finalde ABD'nin Sırbistan'ı 107-81 yenmesiyle sona erdi. Türkiye, üçüncülük maçında Avustralya'ya 77-69 yenilerek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası, bugün oynanan klasman, üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erdi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan müsabakaların ardından ABD, finalde Sırbistan'ı 107-81 mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük maçında Avustralya'ya 77-69 yenilen Türkiye ise organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

Organizasyonda bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

Final

ABD-Sırbistan: 107-81

Üçüncülük maçı

Avustralya-Türkiye: 77-69

5-6. karşılaşması

Kanada-Fransa: 76-97

7-8. karşılaşması

Porto Riko-Litvanya: 93-98

9-10. karşılaşması

Slovenya-Çin: 76-71

11-12. karşılaşması

Fildişi Sahili-Yeni Zelanda: 85-81

13-14. karşılaşması

İtalya-Japonya: 95-62

15-16. karşılaşması

Kamerun-Venezuela: 61-71

Kaynak: AA / Can Öcal
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu

Milyonlara rahat nefes aldıracak ödeme takvimi belli oldu
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu

Gurbetçiye ağır fatura: Aracını verdi, hem paradan hem arabadan oldu
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek

16 ile birden hızlı tren müjdesi! Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi

"Patron kim?" tartışması son sürat! Netanyahu'dan Trump'a yanıt geldi