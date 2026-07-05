Basketbol: FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası
İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası, finalde ABD'nin Sırbistan'ı 107-81 yenmesiyle sona erdi. Türkiye, üçüncülük maçında Avustralya'ya 77-69 yenilerek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.
İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası, bugün oynanan klasman, üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erdi.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan müsabakaların ardından ABD, finalde Sırbistan'ı 107-81 mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük maçında Avustralya'ya 77-69 yenilen Türkiye ise organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.
Organizasyonda bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
Final
ABD-Sırbistan: 107-81
Üçüncülük maçı
Avustralya-Türkiye: 77-69
5-6. karşılaşması
Kanada-Fransa: 76-97
7-8. karşılaşması
Porto Riko-Litvanya: 93-98
9-10. karşılaşması
Slovenya-Çin: 76-71
11-12. karşılaşması
Fildişi Sahili-Yeni Zelanda: 85-81
13-14. karşılaşması
İtalya-Japonya: 95-62
15-16. karşılaşması
Kamerun-Venezuela: 61-71