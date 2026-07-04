Basketbol: FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası

İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'na yarı final ve klasman maçlarıyla devam edildi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçların sonunda ABD ve Sırbistan, finale yükseldi. İki ekip yarın altın madalya için mücadele edecek. Yarı finalde mağlup olan Türkiye ve Avustralya ise üçüncülük için yarın sahaya çıkacak.

Organizasyonda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Yarı final:

ABD-Avustralya: 114-65

Türkiye-Sırbistan: 71-76

5-8. klasman maçları:

Fransa-Litvanya: 73-59

Porto Riko-Kanada: 82-101

9-12. klasman maçları:

Çin-Yeni Zelanda: 92-79

Fildişi Sahili-Slovenya: 73-86

13-16. klasman maçları:

Venezuela-Japonya: 52-62

Kamerun-İtalya: 74-93

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yarın oynanacak maçlar ise şu şekilde:

Final:

20.15 ABD-Sırbistan

Üçüncülük maçı:

17.15 Avustralya-Türkiye

5-6. karşılaşması:

14.15 Kanada-Fransa

7-8. karşılaşması:

11.30 Porto Riko-Litvanya

9-10. karşılaşması:

18.00 Slovenya-Çin

11-12. karşılaşması:

15.30 Fildişi Sahili-Yeni Zelanda

13-14. karşılaşması:

13.00 İtalya-Japonya

15-16. karşılaşması:

10.30 Kamerun-Venezuela