FIBA Merkez Kurulu, 2026 yılı ilk toplantısını gerçekleştirdi

ULUSLARARASI Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu'nun 2026 yılındaki ilk toplantısı, Almanya'nın başkenti Berlin'de, FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 kura çekimi ve FIBA Şöhretler Müzesi 2026 töreni ile bağlantılı olarak gerçekleştirildi. Toplantıda dünya kupaları ev sahiplikleri, uluslararası takvim, kural değişiklikleri ve kulüp organizasyonlarına ilişkin önemli kararlar alındı. Toplantı, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu üyesi Spyros Capralos'un açılış konuşmasıyla başladı. 2030 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası ve 2031 FIBA Basketbol Dünya Kupası ev sahipliklerinin verilmesinin yanı sıra aşağıdaki konular görüşüldü:

FIBA KADINLAR BASKETBOL DÜNYA KUPASI 2026

Merkez Kurulu'na, Wuhan (Çin), Lyon-Villeurbanne (Fransa), San Juan (Porto Riko) ve İstanbul'da düzenlenen dört eleme turnuvasının başarıyla uygulanmasına ilişkin raporlar sunuldu. Eylül ayında yapılacak Dünya Kupası hazırlıkları ve geçtiğimiz salı günü gerçekleştirilen

kura çekimi dahil olmak üzere kapsamlı bir güncelleme paylaşıldı. Turnuvanın son hafta sonu için biletlerin yüzde 80'inden fazlası şimdiden satılmış durumda.

KADIN MİLLİ TAKIM TAKVİMİ

Merkez Kurulu, Turnuvalar Komisyonu'nun önerileri ve FIBA Bölgesel Ofisleri ile yapılan görüşmeler sonrasında 2027-2031 kadın milli takım takvimini onayladı. Geçen yıl belirlenen 2030 Dünya Kupası tarihlerine (26 Kasım - 8 Aralık 2030) ek olarak, yeni takvim şu tarihleri içerdi:

2030 Dünya Kupası Eleme Turnuvaları: 10–20 Mart 2030

2030 Dünya Kupası Ön Eleme Turnuvaları: 21–28 Ağustos 2028

Olimpiyat Eleme Turnuvaları: 6–16 Şubat 2028

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları Kadın Basketbol Turnuvası: 12–30 Temmuz 2028

Ayrıca Merkez Kurulu, 2029 yılında düzenlenecek dört kıta kupasının Haziran-Temmuz aylarında, FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2031'in ise Aralık ayında oynanmasını onayladı.

BASKETBOL KURALLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Merkez Kurulu, antrenörler, oyuncular, hakemler ve uzman temsilcilerden oluşan FIBA Kurallar Danışma Grubu tarafından önerilen değişiklikleri onayladı. Yapılan bazı değişiklikler şöyle:

- Video tekrar sistemi, bir faul sonrası çember ihlali veya topun çembere müdahale edilmesi durumlarının oyun sırasında her an incelenebilmesini ve son iki dakika içinde top oyuna sokulurken yapılan faullerin değerlendirilmesini kapsayacak şekilde genişletildi.

- Sürekli hareket ve şut hareketi tanımı daha açık hale getirildi. Böylece oyuncuların faul alırken yapay şekilde şut hareketi içine girmeye çalıştığı durumların önüne geçilmesi amaçlandı.

- Teknik fauller, niteliği ve ağırlığına göre iki farklı türde tanımlandı; bunlardan biri oyundan çıkarılmaya sayılacak, diğeri sayılmayacaktır.

- Sportmenlik dışı faul yerine 'oyunu bozucu faul' ve 'ağır faul' kavramları getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı