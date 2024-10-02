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Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi

Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi
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FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Opet ile EuroCup finalisti Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maç, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durduruldu. Müsabakaya ara verilmesi nedeniyle takımlar ve hakemler soyunma odasına gitti. Daha sonra ertelenen karşılaşmanın 3 Ekim Perşembe günü (yarın) saat 16:00'da oynanmasına karar verildi.

FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Opet ile EuroCup finalisti Beşiktaş karşı karşıya geldi. Türk derbisine sahne olan dev maç, ilk dakikalarda durdu.

Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi

YABANCI MADDELER YÜZÜNDEN TAKIMLAR SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra durduruldu. Müsabakaya ara verilmesi sonrasında da oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti. Emniyet güçleri yabancı maddelerin atıldığı basın tribünü önünde önlem aldı.

Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi

    YARINA ERTELENDİ

    Daha sonra alınan kararla Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş arasında oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı sahada çıkan olaylar nedeniyle ertelendi. Mücadele 3 Ekim Perşembe günü saat 16:00'da oynanacak.

    Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi

    Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

    Fenerbahçe Süper Kupa Basketbol Beşiktaş Güvenlik 3-sayfa Spor

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