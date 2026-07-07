Haberler

Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası 2026-27 Sezonunda Yer Alacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA Avrupa Kupası 2026-2027 sezonu takımları açıklandı. Türkiye'den Esenler Erokspor doğrudan normal sezonda yer alırken, Yukatel Merkezefendi ve Manisa Basket ise Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinden gelecek.

FIBA Avrupa Kupası (Europe Cup) 2026-2027 sezonunda mücadele edecek takımlar açıklandı. Türkiye'den Esenler Erokspor, normal sezonda yer alacak.

Yeni sezonda toplam 30 takım doğrudan Europe Cup'a kayıt yaptırırken Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) elemelerinde mücadele edecek 21 kulüp de normal sezona kalamamaları halinde Europe Cup normal sezonunda yer alacak.

Türkiye'den Yukatel Merkezefendi ve Manisa Basket de bu kapsamda Europe Cup'a katılım tercihi yapan kulüpler arasında bulunuyor. İki temsilcimiz, Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde turu geçememeleri halinde yoluna Europe Cup'ta devam edecek.

Yeni sezonda 24 kulüp, ulusal şampiyonlukları ya da ülke federasyonlarının kulüp organizasyonları sıralamasındaki konumlarına göre doğrudan normal sezona katılacak. Altı kulüp ise elemelerde mücadele edecek. İki maç üzerinden oynanacak eşleşmelerin kazananları normal sezona yükselme hakkı elde edecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden katılım tercihi yapan kulüplerin bu organizasyonda normal sezona kalması halinde Europe Cup'ta ek kontenjanlar açılabilecek. Bu kontenjanlar, Europe Cup elemelerinde kaybeden kulüpler arasından en iyi dereceye sahip takımlarla doldurulacak.

Europe Cup'ta eleme turu ve normal sezon kura çekimleri, 16 Temmuz Perşembe günü Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilecek.

Europe Cup normal sezonunda yer alacak takımlar

Gence BC (Azerbaycan)

Filou Oostende (Belçika)

BC Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan)

KK Split (Hırvatistan)

Keravnos BC (Kıbrıs Rum Kesimi)

Basquet Girona (İspanya)

Bigbank/Kalev (Estonya)

Tartu Ulikool Maks & Moorits (Estonya)

Elan Chalon (Fransa)

SLUC Nancy (Fransa)

VET-CONCEPT Gladiators Trier (Almanya)

Mykonos BC (Yunanistan)

Iraklis BC (Yunanistan)

NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz (Macaristan)

BC Bashkimi (Kosova)

BC Trepca (Kosova)

Valmiera Glass VIA (Letonya)

KK MZT Skopje Aerodrom (Kuzey Makedonya)

Zastal Zielona Gora (Polonya)

King Szczecin (Polonya)

Sporting CP (Portekiz)

SCM U Craiova (Romanya)

Nitra Blue Wings (Slovakya)

Esenler Erokspor (Türkiye)

Europe Cup elemelerinde yer alacak takımlar

Neftchi IK (Azerbaycan)

KK Samobor (Hırvatistan)

Transcom Parnu (Estonya)

KB Peja (Kosova)

CS Dinamo Bucuresti (Romanya)

BC Prievidza (Slovakya)

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden Europe Cup'a katılım tercihi yapan kulüpler

BC Vienna (Avusturya)

Landau Lions (Azerbaycan)

BC Rilski Sportist (Bulgaristan)

Petrolina AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

BK Opava (Çekya)

Bakken Bears (Danimarka)

Manchester Basketball (Büyük Britanya)

BC Batumi (Gürcistan)

RASTA Vechta (Almanya)

FF Wurzburg (Almanya)

Kolossos Rhodos (Yunanistan)

Promitheas Patras (Yunanistan)

VEF Riga (Letonya)

Dziki Warszawa (Polonya)

SL Benfica (Portekiz)

CSM Oradea (Romanya)

Fribourg Olympic Basket (İsviçre)

Geneva Lions (İsviçre)

Levicki Patrioti (Slovakya)

Yukatel Merkezefendi (Türkiye)

Manisa Basket (Türkiye) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek

Trump'ın Türkiye'ye verdiği müjde nasıl gerçekleşecek?
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı

Trump böyle karşılandı, kapıdaki sohbet dakikalarca sürdü
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı

Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

Konserlerini tek tek iptal eden ünlü şarkıcı hastalığını açıkladı
Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Messi ve FIFA'ya savaş açtı

Messi ve FIFA'ya savaş açtı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti

Ankara'dayken, piyasaların uykularını kaçıracak İran kararı
Trump 'CAATSA yaptırımları kalkacak' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi dikkat çekti

Trump'ın müjdeyi verdiği anlarda Erdoğan'ın tepkisi bomba
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

Dün karış karış İstanbul'u gezen Başbakan, bugün de soluğu o ilde aldı
Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular
İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar

AVM otoparkında skandal görüntü! Apar topar kaçmak zorunda kaldılar