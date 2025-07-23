FIBA Avrupa Kupası 2025-26 Kura Çekimi Yapıldı

ULUSLARARASI Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Kupası 2025-26 sezonu normal sezon grupları ve eleme eşleşmeleri bugün yapılan kura çekimiyle belirlendi. Türkiye'den Aliağa Petkimspor C Grubu'nda yer aldı. Bursaspor ise Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) elemelerinden gelmesi durumunda I Grubu'nda yer alacak.

Normal sezonda yine 40 takım yer alacak ve bu takımlar 4'erli 10 gruba ayrılacak. 14 takım doğrudan katılım hakkı kazanırken, BCL Elemeleri'nden 19'a kadar takım katılabilecek. Ayrıca 14 kulüp eleme turunda yer alacak ve bu eşleşmelerden 7 galip takım, doğrudan normal sezona katılım hakkı elde edecek.

BCL'den gelen takımlar kura çekiminde şartlı olarak yer aldı. Eğer bu takımlar BCL normal sezonuna yükselirse, yerleri FIBA Avrupa Kupası Eleme Turu'ndan gelen mağlup takımlarla doldurulacak.