FIBA Altyapı Gelişim Projesi'nin final kampı, Çanakkale'de başladı
Türkiye Basketbol Federasyonu koordinatörlüğünde düzenlenen FIBA Altyapı Gelişim Projesi'nin final kampı, Çanakkale'de başladı. Kampta Türkiye, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Romanya'nın kız ve erkek takımları mücadele edecek. Maçlar, TBF YouTube kanalından canlı yayınlanacak ve kamp 27 Haziran'da sona erecek.
Türkiye Basketbol Federasyonu koordinatörlüğünde, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Romanya basketbol federasyonları ortaklığında 2016'dan bu yana düzenlenen FIBA Altyapı Gelişim Projesi'nin final kampı, Çanakkale'de başladı.
Kampta Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Romanya'nın kız ve erkek takımları mücadele edecek.
Çanakkale'deki Sporcu Gelişim Merkezi Ana Spor Salonu'nda oynanacak maçlar, Türkiye Basketbol Federasyonu Youtube kanalından canlı yayınlanacak.
Kamp, 27 Haziran Cumartesi günü sona erecek.
Kaynak: AA / Burak Akay