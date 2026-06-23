Türkiye Basketbol Federasyonu koordinatörlüğünde, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Romanya basketbol federasyonları ortaklığında 2016'dan bu yana düzenlenen FIBA Altyapı Gelişim Projesi'nin final kampı, Çanakkale'de başladı.

Kampta Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Romanya'nın kız ve erkek takımları mücadele edecek.

Çanakkale'deki Sporcu Gelişim Merkezi Ana Spor Salonu'nda oynanacak maçlar, Türkiye Basketbol Federasyonu Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Kamp, 27 Haziran Cumartesi günü sona erecek.