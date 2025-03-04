FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Kura Çekimi 27 Mart’ta
A Milli Basketbol Takımı'nın rakipleri, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası kura çekiminde belirlenecek. Kura çekimi Letonya'nın Riga kentinde gerçekleşecek ve 24 ülkenin katılacağı turnuva hakkında bilgi verilecek.
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası kura çekimi, 27 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.
A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi 27 Mart Perşembe günü yapılacak. Letonya'ın başkenti Riga'da organize edilecek kura çekimi TSİ 16.00'da başlayacak. Ay-yıldızlıların da mücadele edeceği organizasyona toplam 24 ülke katılacak.
Avrupa Şampiyonası'nın grup aşaması, Finlandiya'nın Tampere, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol, Polonya'nın Katowice ve Letonya'nın Riga şehirlerinin ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuvanın final aşaması ise Riga'da oynanacak.
Letonya'da gerçekleşecek kura çekimi FIBA'nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kuranın ardından 24 takım, 6 takımdan oluşan dört gruba ayrılacak.
Kura çekimi öncesi takımların torbalara dağılımı şöyle:
1. Torba: Sırbistan, Almanya, Fransa, İspanya
2. Torba: Letonya, Litvanya, Slovenya, Yunanistan
3. Torba: İtalya, Karadağ, Polonya, Çekya
4. Torba: Finlandiya, Gürcistan, Türkiye, İsrail
5. Torba: Belçika, Bosna-Hersek, Estonya, Büyük Britanya
6. Torba: İsveç, İzlanda, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi - İSTANBUL