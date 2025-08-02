FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türk Hakemler Görev Alacak

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türk Hakemler Görev Alacak
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FİNLANDİYA, Polonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EuroBasket 2025'te Türk hakemler Kerem Baki, Yener Yılmaz ve Zafer Yılmaz görevlendirildi.

FİNLANDİYA, Polonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Letonya ev sahipliğinde 27 Ağustos – 14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket) FIBA tarafından Kerem Baki, Yener Yılmaz ve Zafer Yılmaz görevlendirildi.

Ayrıca, turnuvada Murat Biricik FIBA Hakem Eğitmeni olarak görev alacak.

Kerem Baki

27 Mayıs 1986 tarihinde Ankara'da doğan Kerem Baki, 2005 yılında basketbol hakemliğine başladı. 2014 senesinde A Klasmanı hakemi olan Baki, 2017 yılında FIBA hakemi oldu.

Yener Yılmaz

1981 Ankara doğumlu Yener Yılmaz, 1999 yılında hakemliğine başlamıştır. Yılmaz, 2003 yılında A klasmanına yükselmiş ve gösterdiği başarıyla birlikte 2013 yılında FIBA hakemi olmuştur.

Zafer Yılmaz

01 Ocak 1976 tarihinde Manisa'da doğdu. 1998 senesinde hakemliğe başlayan Yılmaz 2003 senesinde A Klasmanı hakemi olan Yılmaz, 2010 senesinde FIBA Hakemi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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